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Son dakika haberi | 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi | 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da 2 yolcu minibüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da 2 yolcu minibüsü ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun Valilik Binası arkasında bulunan Fuar Caddesi üzerinde saat 12.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Hatipoğlu'nun kullandığı OMÜ-Samsun hattında çalışan 55 M 1220 plakalı minibüs, aynı istikamette seyir halinde olan 60 AAL 720 plakalı Murat Dönmez idaresindeki otomobile ve aynı güzergahta park halinde olan Eren Özkan idaresindeki 55 M 1059 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her 3 araçta da maddi hasar meydana gelirken, 60 AAL 720 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda bulunan bir kadın başından yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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