Son dakika haber: Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı Gelen son dakika haberine göre Malatya'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra, yük treni çarptı. Malatya'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra, yük treni çarptı. Feci kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, edinilen bilgiye göre İskenderun istikametine giden 53517 sefer sayılı yük treni sürücü ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı saman yüklü tıra çarptı. Kazada tırın ön kısmı büyük çapta hasar alırken yaralanan sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin tedbir aldığı kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İskenderun Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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