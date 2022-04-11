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Son dakika haber | Üsküdar'da fırıncılara meydan dayağı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika haberine göre Üsküdar'da fırıncılara meydan dayağı kamerada Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada Üsküdar'da bir grup kalabalık tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da fırıncılara meydan dayağı kamerada

Üsküdar'da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - Üsküdar'da bir grup kalabalık tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haber | Üsküdar'da fırıncılara meydan dayağı kamerada

Son dakika haber | Üsküdar'da fırıncılara meydan dayağı kamerada

Son dakika haber | Üsküdar'da fırıncılara meydan dayağı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - 3. Sayfa

Üsküdar, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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