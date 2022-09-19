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Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Üniversite yurt kaydı için Gebze'den Sakarya'ya giden aile, dönüş yolunda kaza yaptı. Ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın tıra arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 18 yaşındaki genç kız ve ağabeyi hayatını kaybetti. Feci kazada aracın hız göstergesinin 170'de takılı kaldığı görüldü.

Sakarya'da Mustafa Kaplan (31) idaresindeki hafif marka araç, önünde seyir halinde olan K.Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 18 yaşındaki Aysun Kaplan dışarı fırladı, hafif ticari araç ise orta refüje çarptı. Feci kazada araç, yaklaşık 250 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sürücü Mustafa Kaplan ve kız kardeşi Aysun Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arka yolcu kısmında bulunan anne Fatma Kaplan (56) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üniversite yurt kaydı için çıktıkları yol sonları oldu: 2 ölü

YÜREK BURKAN DETAY

18 yaşındaki Aysun'un Sakarya'da üniversite kazandığı, ailesiyle birlikte Gebze'den Sakarya'ya yurt kaydı için gittiği, kazanın da dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Öte yandan, aracın hız göstergesinin 170'de takılı kaldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Doğrucu deli:

Yurt dışında hiç ölümlü kaza olmuyor çünkü şehir içi her yer radar cezası büyük hız ise 30 km bizde ne radar ne ceza adam alkollü araç kullanıyor az bi para cezası bırak kanunlar maalesef ülkemde artmadığı sürece trafik terörü hiç bitmeyecek

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