Son dakika haber... Tunceli'de hafif ticari araç ters döndü: 4 yaralı Son dakika haber... Tunceli'de hafif ticari aracın toprağa çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Tunceli'de hafif ticari aracın toprağa çarparak ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Nazimiye ilçesi Dereova Şelalesi yolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, 35 U 7014 plakalı hafif ticari araç, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarparak ters döndü. Kazada, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Nazimiye Tragger Tunceli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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