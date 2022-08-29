Son dakika haber | Traktör kazasında amca yeğen hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında amca yeğen yaşamını yitirdi. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Sağırlar Mahallesinde meydana gelen traktör kazasında amca yeğen yaşamını yitirdi. Sağırlar Mahallesinde tarlada çalışırken kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 yaşındaki Salih Çoban ve 11 yaşındaki yeğeni Gizem Selda Çoban hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden İ.Ç ve E.Ç'de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dursunbey Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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