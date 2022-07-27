Son dakika haber... Traktör ile dereye uçan sürücü hayatını kaybetti Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Antalya'nın Serik ilçesinde dereye uçan traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay Serik ilçesine bağlı Burmahancı Mahallesi, Uzunan mevkiinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şaban Karasu'nun (67) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktör altında kalan Karasu, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, Karasu'nun cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası soruşturma başlattı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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