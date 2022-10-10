Son dakika haber... Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 65 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Şırnak ve 6 ilçesinde yapılan operasyonlarda, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda, 65 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şırnak ve Habur Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonlarda, 20,49 gram metamfetamin, 65,25 gram eroin, 113,36 gram esrar, 202,07 gram skunk, 1 adet bong, 5 bin 400 adet makaron, 2 bin 728 adet sigara, 51 adet cep telefonu aksesuarı, 35 adet tarihi eser, 30 litre alkol, 25 adet cep telefonu, 5 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonlarda, 44'ü kaçakçılık, 16'sı asayiş, 2 terör şüphelisi ve 3'ü sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 65 şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. - ŞIRNAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Türkiye Şırnak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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