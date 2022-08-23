Son dakika haber... Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika gelişmesine göre Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kameraya yansıdı. Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kameraya yansıdı. Silivri Kaymakamlığı girişinde polise bıçakla saldıran şahıs, vurularak etkisi hale getirilmiş, yaralı şahıs hastaneye kaldırılmıştı. Şahsın vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde etkisiz hale getirilen şahıs yerden kalkarak polise saldırmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise şahsı yerde kalması konusunda uyarıyor. Zanlı polise saldırmaya çalışırken bacağından vurularak etkisiz hale getiriliyor. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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