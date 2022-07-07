Son dakika haber | Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı Son dakika haberler: Silivri'de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Silivri'de panelvan minibüsle çarpışan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, İstanbul - Çorlu yolu üzeri Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Soydan idaresindeki otomobil ile panelvan minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu takla atan otomobilde sürücü Soydan ile yolcu Altan Emre ve 1 kişi daha yaralandı. Yaralılardan ikisi Çorlu Devlet Hastanesi'ne, biri de Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle sakinleri, daha önce de trafik kazalarının meydana geldiği kavşağa çözüm bulunmasını istedi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Silivri'de minibüsle çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.