Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | AK Parti'li Sarıeroğlu, polis evine düzenlenen saldırıda yaralanan polisi ziyaret etti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberler... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırını kınadıklarını belirterek, "Terörle, teröristlerle, destek verenlerle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Julide Sarıeroğlu, Tece Polisevi'ne yönelik gerçekleştirilen terör saldırını kınadıklarını belirterek, "Terörle, teröristlerle, destek verenlerle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Sarıeroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ile birlikte 26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne düzenlenen hain terör saldırısında bacağından ve karnından silahla vurularak yaralan polis memuru Abdulkadir Öztürk'ü (49), tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti. Polis memuruyla ve ailesiyle bir süre sohbet eden Sarıeroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, Tece Polisevi'ne gerçekleştirilen hain terör saldırısını kınayarak, "Tüm Mersinlilere, ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Terörle, teröristlerle mücadelemiz, destek verenlerle mücadelemiz devam edecek. Bugün ülkemizin farklı bölgelerinde operasyonlarımız devam ediyor. Bugün 2 şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin, milletimizin başı sağolsun. Mersin'de yaşanan olay bizim ülke olarak birbirimize daha fazla kenetlenmemiz gerektiğini ve terörle mücadele konusundaki kararlığımızı sürdürme konusunda da tekrardan güçlü bir şekilde durmamız gerektiğini gösterdi. Bu anlamda çok güçlü bir şekilde, birlik, beraberlik içinde bayrağımız, sınırlarımız için, ülkemizin huzur ve güvenliği için mücadelemize, çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polisevi AK Parti 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title