Son dakika haber! Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Son dakika haber! Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Son dakika haber! Sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Gelen son dakika haberine göre Karaman'da elektrik tellerine temas eden sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Karaman'da elektrik tellerine temas eden sap balyası yüklü römorklar çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Kaşoba köyü yakınlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Turgut Şen, Kaşoba köyü yakınlarındaki tarladan yüklediği 2 römork dolusu sap balyasını Süleymanhacı köyüne götürmek için yola çıktı. Traktör seyir halindeyken römorkta yüklü olan sap balyalarının elektrik tellerine temas etmesi üzerine yangın çıktı. Sap balyalarının yandığını gören Şen, hemen durdurduğu traktörü römorklardan ayırarak yardım istedi. Yanan sap balyalarını söndürebilmek için köylüler kepçe ve tankerle alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile tamamen söndürülürken, 2 römork kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle 250 bin lira zararın olduğu öğrenildi. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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