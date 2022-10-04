Saman yüklü pikap alev aldı: İşçiler seferber oldu 3. Sayfa Haberleri Saman yüklü pikap alev aldı: İşçiler seferber oldu Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saman yüklü pikap seyir halindeyken alev aldı. Saman yüklü pikap alev aldı: İşçiler seferber oldu DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde saman yüklü pikap seyir halindeyken alev aldı. İşçiler, alevler arasında saman dolu torbaları pikaptan aşağı attı. Alınan bilgilere göre, Ergani ilçesi Kayan köyü mevkiinde seyir halinde olan 21 ACJ 972 saman yüklü pikap alev aldı. Sürücü, dumanın yükseldiğini fark etmesiyle aracı yolun ortasında panikle durdurup işçilerle saman balyalarını aşağı doğru atmaya başladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yol ortasında yanan saman balyaları kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu. Yol, yangın nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şefik Kaplan Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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