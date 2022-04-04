Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok

Son dakika haberleri: Malatya polisi, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

MALATYA (İHA) - Malatya polisi, 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalarda 43 adet gümrük kaçağı cep telefonu, muhtelif şarj adaptörü ve şarj kablosu ile 317 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanıp gözaltına alınan 2 şahsa 5607 "SKM" den yasal işlem yapıldı. - MALATYA

Son dakika haber | Polisten kaçakçılara geçit yok

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title