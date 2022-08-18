Son dakika haber... Polis ekipleri, kadınlara KADES'i anlattı Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. Malatya'da polis ekipleri, kadınlara Kadın Destek Uygulamasını ( Kades ) tanıttı. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Battalgazi ilçesinin Ataköy Mahallesinde düzenlenen Aşure etkinliğine katılan kadınlara, KADES uygulaması ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgiler verilerek el broşürü dağıtıldı. İsteyen kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi. Polis ekipleri, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Malatya KADES 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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