Son dakika haber: Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada 3. Sayfa Haberleri Bir son dakika haberine göre - Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. - Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasındaki kavga kamerada İSTANBUL - Pendik'te minibüs şoförü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşürken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüs şoförü ile yolcu arasında yol parası yüzünden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Minibüsün dışına çıkan kavgada yol ortasında tekmeler yumruklar havada uçuştu. Diğer yolcular minibüs şoförünü sakinleştirmeye çalışırken, yolcunun uzaklaşmasıyla kavga son buldu. O anlar başka bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pendik kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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