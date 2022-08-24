Son dakika haber! Otoyolda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Otoyolda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca öldü, 2 çocuğu ise yaralandı İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca öldü, iki çocuğu ise yaralandı. Otoyolda otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca öldü, 2 çocuğu ise yaralandı BALIKESİR - İstanbul- İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca öldü, iki çocuğu ise yaralandı. Mustafa Çekiç yönetimindeki 26 SL 333 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümündeki Ortaca Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Çekiç ile eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, araçtaki çocukları Mina ile Hasan Efe Çekiç de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Mustafa ve eşi Özlem Çekiç'in cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince yine aynı hastaneye kaldırılan Mina ile Hasan Efe Çekiç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktıkları öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran Balıkesir İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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