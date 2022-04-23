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Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü

Son dakika haber: Niğde'de yaklaşık 65 metrelik uçuruma düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de yaklaşık 65 metrelik uçuruma düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçesine bağlı Ardıçlı köyü yakınlarında Mustafa B. (34) yönetimindeki 01 P 2652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 65 metrelik uçuruma düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Bircan, bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Bircan'nın cansız bedeni Ulukışla Devlet Hastanesi morgunu götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulukışla, Otomobil, Niğde, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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