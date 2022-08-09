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Son dakika haber! Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü

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Son dakika haber! Otomobil karpuz sergisine daldı: 1 ölü

Son dakika haber... Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karpuz sergisine daldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karpuz sergisine daldı. Kamyonete çarparak duran otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Germir Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İbrahim Adalı (31) yönetimindeki 38 GG 363 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan karpuz sergisine daldı. Burada park halinde bulunan 38 KR 199 plakalı araca çarparak duran otomobilin sürücüsü İbrahim Adalı ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Göç - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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