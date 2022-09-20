Son dakika haber | Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 79 yaşındaki adam hayatını kaybederken, sürücü olan oğlu ise yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 79 yaşındaki adam hayatını kaybederken, sürücü olan oğlu ise yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Fatihler mezrası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Kılıç idaresindeki plakası alınamayan otomobil, Durdu D.'nin kullandığı 46 ABH 456 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası Mustafa Kılıç (79) yaralandı. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken; baba Mustafa Kılıç ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile araçta sıkışan babası, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkartılarak hazır bekletilen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan baba Kılıç, buradaki müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi. Yaşlı adam, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Tedavisine devam edilen oğlunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ