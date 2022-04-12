Yoldan geçen erkekleri 'cinsel ilişki' vaadiyle kandırıyorlardı! Kirli oyun çökertildi

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin-Tarsus-Adana Otoyolu'na çıkıp, sürücüleri durdurarak cinsel ilişki vaadinde bulunan veya hasta olduğunu iddia ederek yardım isteyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu yöntemlerle 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarını işlediği belirlenen 43 şüphelinin kimliği tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Harekete geçen polis ekipleri, 25 adrese 140 personelle şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 16'sı kadın 32 şüpheli yakalandı. 11 firarinin ise arandığı öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da 8 av tüfeği ile tüfeklere ait 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.