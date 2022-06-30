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Son dakika haber | Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Maskeli silahlı saldırganlar adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştiren 2 kişi ile zanlılara yardım eden bir kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tekel büfe işletmesine silahlı saldırı gerçekleştiren 2 kişi ile zanlılara yardım eden bir kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 28 Haziran 2022 gecesi bir araçla Yalı Caddesi girişine gelen 3 kişiden ikisi tekel büfe işletmesinde ki N.B. ile M.Ç.'ye 11 el ateş ettikten sonra olay yerinden geldikleri araçla kaçmışlardır. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu maskeli silahlı saldırı olayına karışan U. Ö., O. Y. ve M. B. Yaptık tizi çalışma sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 zanlı geniş güvenlik önlemleri altında bu gün adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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