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Son dakika haber... Markette ölü bulunan arkadaşı için ihbarda bulunmuştu, tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Markette ölü bulunan arkadaşı için ihbarda bulunmuştu, tutuklandı

Son dakika haberi... Isparta'da market tuvaletinde ölü bulunan arkadaşı için ihbarda bulunan market sahibi, şüphe üzerine tutuklandı.

Isparta'da market tuvaletinde ölü bulunan arkadaşı için ihbarda bulunan market sahibi, şüphe üzerine tutuklandı.

Olay, 16 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Ayazmana Mahallesi Yeni Karakavak Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, market sahibi A.K.A. ve arkadaşı Mehmet Zengin, gece markette konakladı. Sabah saatlerinde tuvalete gideceği sırada Mehmet Zengin'in cansız bedeni ile karşılaşan dükkan sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Zengin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan market sahibi A.K.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece toplanan deliller neticesinde şüphe üzerine tutuklandı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Zengin Isparta Eylül 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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