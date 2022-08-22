Manisa haberleri | Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın bölgesinde ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken, bölgede herhangi bir tehlike de kalmadı.

Kula ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını için ekipler seferber olmuştu. Mahalleli vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 13 arazöz, 4 su tankeri, 4 helikopter, 2 uçak ve itfaiye ekipleri çalışma yapmıştı. Hava kararana kadar havadan yapılan söndürme çalışmaları yangının büyüme hızını önlerken, gece boyu süren hummalı çalışmalarla yangın kontrol altına alınıdı.

Bölgede herhangi bir tehlike kalmazken, orman ve itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.