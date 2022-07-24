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Manisa'daki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'daki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve ardından ormana sıçrayan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor Yangın bölgesinde 20 ev boşaltıldı 40 kişi tahliye edildi Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 17.

Manisa'daki orman yangınında söndürme çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayan ve ardından ormana sıçrayan yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor

Yangın bölgesinde 20 ev boşaltıldı 40 kişi tahliye edildi

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 17.30 sıralarında otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler seferber oldu. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangında 20 ev boşaltılarak 40 kişi yangın bölgesinden tahliye edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seğirdim Çaltıçukuru mevkii - Şehitler- Hasköy- Durasıl mahalleleri arasında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen ısı kaynağından başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle ormanlık alan sıçradı ekiplerin kısa sürede müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümeye başladı. Orman yangını sebebiyle 20 hane boşaltılırken, yaklaşık 40 kişi bölgeden tahliye edildi. Yangına 10 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 8 dozer, 15 su tankeri, 1 jandarma komando timi, 4 TOMA, 9 Asayiş Timi, 2 trafik timi ile müdahale ediliyor. Yangında şuana kadar ölü veya yaralı olmadığı öğrenilirken 8 evin tamamen yanarak küle döndüğü öğrenildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Önder Aydın - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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