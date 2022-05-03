Son dakika haber | Manisa'da yolcu otobüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haber | Manisa'da yolcu otobüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber | Manisa'da yolcu otobüs ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kzada 5 kişi yaralandı.

KIRKAĞAÇ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde İzmir- İstanbul otoyolunda yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kzada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şair Eşref Mahallesi İzmir - İstanbul otoyolu Kırkağaç gişeleri mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında G.Ö. (E-48) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 34 DSY 101 plakalı otobüs ile aynı istikamette seyir halinde olan Ş.K. (47) idaresindeki 35 GE 4811 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucu trafik Kazası meydana geldi. Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan N.A. (51), Ö.A.(41), H.A. (56), Ş.A. (42) ve T.A. (45) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Kırkağaç, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Haberler

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