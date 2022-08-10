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Son dakika haber: Lunapark kazasında 1 kişi tutuklandı

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Son dakika haber: Lunapark kazasında 1 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre - Giresun'da 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Giresun'da 1 polisin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, biri polis memuru 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.K., A.K. ve N.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğleden sonra Giresun Adliyesi'ne sevk edilenlerden S.K. tutuklanarak cezaevine konulurken A.K. ve N.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Ahmet Bilge/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Giresun 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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