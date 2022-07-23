Son dakika haber: Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormana ulaşamadan söndürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormana ulaşamadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın ormana ulaşamadan söndürüldü

Son dakika haber: Denizli'nin Çal ilçesinde boş arazideki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, zamanında müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.

Denizli'nin Çal ilçesinde boş arazideki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, zamanında müdahale sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesine bağlı Süller Mahallesi mezarlık mevkinde bulunan boş arazide, kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kuru otların tutuşarak yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarmaya haberetti. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına hemen müdahale etti.

Ekiplerin erken müdahalesi sonucu alevler ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dekarlık alan ise zarar gördü. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Denizli Süller 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title