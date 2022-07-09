Son dakika haberi: Kurban kesmeye giderken ATV'den düştü, hastanelik oldu Son dakika haberler... Kurban kesmeye giderken ATV'den düştü, hastanelik olduKASTAMONU Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kurban kesmeye giderken ATV'den düşen vatandaş, yaralandı. Kurban kesmeye giderken ATV'den düştü, hastanelik oldu KASTAMONU Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde kurban kesmeye giderken ATV'den düşen vatandaş, yaralandı. Olay, Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Toprakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurban kesmeye giden 54 yaşındaki İbrahim Çelik, bindiği ATV'den, seyir halindeyken düştü. Kazada Çelik yaralandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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