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Son dakika haber: Kulübeye çarpan araç takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Kulübeye çarpan araç takla attı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan kulübeye çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Antalya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarında bulunan kulübeye çarparak takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hal kavşağında meydana geldi. Seyir halindeki 07 ATS 736 plakalı otomobil, sürücüsü Yunus Ali T.'nin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak yol kenarında bulunan kulübeye çarpıp takla attı. Kazada sürücü Yunus Ali T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastanede tedaviye alınan Yunus Ali T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunus Ali Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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