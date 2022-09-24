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Son dakika haber: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Özdemir atandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Özdemir atandı

Son dakika haberi... Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Mustafa Adem Özdemir atandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Mustafa Adem Özdemir atandı.

Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine Mustafa Adem Özdemir 6 yıldan bu yana Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Özdemir, Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliğine atandı. 15 yıllık emniyet mensubu olan Özdemir, görevine başlamasının ardından Köyceğiz merkez mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Özdemir, toplantıda muhtarlarla tanışmadan sonra, mahallelerdeki asayiş konuları hakkında bilgiler aldı. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrencilerin huzur ve güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri için parklarda, sokaklarda ve Atatürk Kordonu boyunca güvenlik tedbirlerinin arttırıldığını ifade ederek muhtarlardan destek istedi. Özdemir, telefonunun 24 saat açık olduğunu ve asayiş ile ilgili her konuda arayabileceklerini belirtti.

Toplantıya; Yeni Mahalle Muhtarı Hatice Körpe, Ulucamii Mahalle Muhtarı Sadık Karaduman, Gelişim Mahallesi Muhtarı Ali Örnek, Gülpınar Mahallesi Muhtarı Ali Erdoğan katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Köyceğiz Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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