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Son dakika haber... Konya'da trafik polisleri arızalanan aracı yolda bırakmadı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Konya'da trafik polisleri arızalanan aracı yolda bırakmadı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da trafik polisleri yolda arızalanan hafif ticari aracı, yol kenarına kadar iterek sürücüye gerekli yardımı sağladı.

Konya'da trafik polisleri yolda arızalanan hafif ticari aracı, yol kenarına kadar iterek sürücüye gerekli yardımı sağladı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde Yeni İstanbul Caddesi ile Çevre Yolu Caddesini birbirine bağlayan üstgeçitte hafif ticari bir araç akşam saatlerinde arıza yaptı. Olayı gören trafik polisleri, sürücünün mağdur olmaması için aracı itmeye başladı. İş çıkışı kalabalık olan üstgeçitte 4 trafik polisinin aracı ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracı yol kenarına kadar iten trafik polisleri, daha sonra sürücüye gerekli yardımı sağladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Caddesi Selçuklu Tragger Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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