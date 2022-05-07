Konya'da çatı tamir ederken elektrik akımına kapılan usta öldü
AA - 3. Sayfa
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Konya'nın Karapınar ilçesinde çatı tamiri yapmak isteyen kaynak ustası, tamir sırasında elektrik akımına kapılarak yere düştü. Hastane kaldırılan 38 yaşındaki çatı ustası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KARAPINAR, KONYA (AA) - İlçeye bağlı Kayalı Mahallesi Tilkili mevkisinde bir evin çatısını tamir eden kaynak ve çatı ustası Soner Tünalp (38), elektrik akımına kapılarak yere düştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
AA / Fahri Mithat Korkusuz - 3. Sayfa