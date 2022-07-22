Kız kardeşinin sevgilisini öldüren ağabey tutuklandı! Cinayetin altından küfür ve şiddet çıktı
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Antalya'da Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kısa bir süre polis ekipleri tarafından yakalanan Akmatova, ilk ifadesinde şahsın kız kardeşini sürekli dövdüğünü belirterek "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği ortaya çıktı
Antalya'da Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.
CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu.
"KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM"
Romishi Akmatova'nın ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akmatova, tutuklandı.