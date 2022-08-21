Kırıkkale haberleri! Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kırıkkale habere göre Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kırıkkale'de 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 19 AAB 936 plakalı otomobil ile Y.C.'nin kullandığı 66 AS 503 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilde de maddi hasarın meydana geldiği kazada bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.K., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırıkkale Ankara 3. Sayfa Haberler

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