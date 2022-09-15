Son Dakika | Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ereğli'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir hastanenin yanından ana yola çıkmaya çalışan Emrah K. idaresindeki 67 UE 007 plakalı otomobil ile Devrek yol ayrımı istikametine seyir eden Musa K. idaresindeki 67 ACP 622 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 67 EU 007 plakalı otomobil savrularak refüje çıkarken, diğer otomobilde yol kenarına savruldu. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, otomobillerin çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili olarak sor5uşturma başlatıldı.