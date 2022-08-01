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Son dakika haber: Kanyon faresi jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber: Kanyon faresi jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber... Antalya'nın Kapuz Kanyonu'nda, Etiyopyalı turistlerin çalınan çantası, jandarma ekiplerince bulundu.

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Antalya'nın Kapuz Kanyonu'nda, Etiyopyalı turistlerin çalınan çantası, jandarma ekiplerince bulundu.

Etiyopya uyruklu M.K.ve A.S., Konyaaltı İlçesi Aşağıkaraman Mahallesi'ndeki Kapuz Kanyonu'na geziye geldi. İki turistin kanyonda dinlenmek için oturdukları sırada içinde 2 adet cep telefonu, 2 adet pasaport, 200 dolar, banka ve kimlik kartları, çeşitli altın yüzük ile takıların bulunduğu çanta, kişi ya da kişilerce çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle İl Jandarma Komutanlığına bağlı Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kanyon çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Ormanlık ve kayalık alanda arama yapan ekipler şüpheli H.B.A.'yı saklandığı noktada çanta ile yakaladı. Çanta eksiksiz olarak iki turiste teslim edildi. Şüpheli H.B.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konyaaltı Etiyopya Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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