Son dakika haber! JASAT'tan koyun hırsızlarına operasyon

Balıkesir JASAT ve Bigadiç Jandarma Komutanlığı yaptığı ortak çalışma ile Bigadiç'te küçükbaş hayvan hırsızlığını aydınlattı. Bigadiç Esenli Mahallesinde küçükbaş yetiştiriciliği yapan Ş.D'nin ihbarıyla harekete geçen Jandarma ekipleri 37 koyunu çalanları yakaladı.

Bigadiç Esenli Mahallesinde ikamet eden 61 yaşındaki Ş.D Çağış Jandarma Karakoluna müracaat ederek 26 Ağustos tarihinde Esenli Mahallesi arazisinde 400 adet koyunlarını otlatırken bu koyunlardan 37 adedini kaybettiğini ve o tarihten beri yaptığı araştırmada bulamadığını, çalındığını beyan ederek müracaatta bulundu. Meydana gelen olay ile ilgili Çağış Jandarma Karakolu Asayiş Timleri ve JASAT Timleri ile birlikte müşterek yapılan araştırma ve incelemede; güvenlik kamera görüntüleri ve alınan tanık beyanları doğrultusunda; çalınan koyunların Bigadiç İlçesi Güvemçetmi Mahallesinde ikameti bulunan 63 yaşındaki tarafından çalındığını belirledi. D.U'nun çaldığı 37 koyunu aynı gün Balıkesir il merkezinde ikamet eden Ö.T isimli şahsa 30 bin TL karşılığında satıldığı, devam eden araştırmada çalınan koyunların el değiştirerek tekrar Bandırma Çavdır Köyünde ikamet eden F.T isimli şahsa satıldığı tespit edildi. Bahse konu çalınan hayvanların bulunması amacı ile Bandırma JASAT ekibine bilgi verilerek çalınan koyunların tamamı F.T isimli şahsın hayvan ağılında bulunurken, ayrıca 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Koyunları çalınan Ş.D'nin küçükbaş hayvanların kendisine ait olduğunu teşhis etmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı ile çalınan 37 adet koyun sahibine eksiksiz olarak teslim edildi. Olay şüphelileri D.U, Ö.T ve FbT isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı. - BALIKESİR