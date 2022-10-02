Kimse ayıramadı! Nişantaşı'nın göbeğinde kadınların saç saça kavgası kamerada 3. Sayfa Haberleri İstanbul Nişantaşı mevkiinde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kadınlar saç saça baş başa kavga etti. Vatandaşların müdahalesiyle iki grup güçlükle birbirinden ayrılırken, o anlar kameralara yansıdı. Dün akşam saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki grup cadde ortasında birbirine girdi. GÜÇLÜKLE AYIRDILAR Kadınların saç saça birbirine girdiği kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi. Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa kavga Şişli 3. Sayfa Haberler

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