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Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Hatay'ın Defne ilçesinde 400 gram kubar esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 400 gram kubar esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samankaya Mahallesinde bir ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 400 gram kubar esrar maddesi, 9 kök boyları 200-400 cm uzunluğunda kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheli İ.S. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Kenevir Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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