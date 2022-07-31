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Hatay haber: Hatay'da orman yangını

Hatay haber: Hatay'da orman yangını

Edinilen Hatay gelişmesine göre - Hatay'da orman yangını Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.

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- Hatay'da orman yangını

HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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