Hatay haber: Hatay'da orman yangını Edinilen Hatay gelişmesine göre - Hatay'da orman yangını Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı. - Hatay'da orman yangını HATAY - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için müdahaleye devam ediyor. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan 3. Sayfa Haberler

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