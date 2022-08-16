Haber : Son dakika haber... Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Son dakika haber... Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Son dakika haberler... Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum ve çakıl yüklü, sürücüsü öğrenilemeyen 37 BK 836 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada hafriyat sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title