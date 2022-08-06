Kontrolsüzce yola fırlayan otomobil faciaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolsüzce yola fırlayan otomobil faciaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzce'de hafif ticari araç ile yola kontrolsüz şekilde çıkan otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

 - Güncelleme:

Düzce'de saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi Suncuk Köyü sapağında şehir merkezi istikametine gitmekte olan Ferhat G. idaresindeki hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıkan Fatih Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ö., Elmas T., Ayşe Ç. ve Emine C. G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE VEFAT ETTİLER

Ayşe Ç. ve Elmas T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title