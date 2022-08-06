Kontrolsüzce yola fırlayan otomobil faciaya yol açtı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzce'de saat 21.00 sıralarında D-655 karayolu Boğaziçi Beldesi Suncuk Köyü sapağında şehir merkezi istikametine gitmekte olan Ferhat G. idaresindeki hafif ticari araç, yola kontrolsüz çıkan Fatih Ö. idaresindeki otomobile çarptı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Nazmiye Ö., Elmas T., Ayşe Ç. ve Emine C. G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANEDE VEFAT ETTİLER

Ayşe Ç. ve Elmas T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.