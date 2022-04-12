Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart tarihinde yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart tarihinde yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi G.T., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Zanlı, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.