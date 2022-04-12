Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart tarihinde yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart tarihinde yaşanan silahlı yaralama olayının şüphelisi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 30 Mart Çarşamba günü meydana gelen silahlı yaralama olayının şüphelisi G.T., Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlı, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı

Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı

Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı

Gebze'de yaşanan silahlı yaralamanın şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Önelge - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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