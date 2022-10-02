Son dakika haber! Gebze'de zincir marketin deposunda çıkan yangın korkuttu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir zincir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü. Yangın, Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı üzerinde bulunan bir zincir marketin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depodan yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli İtfaiye Gebze 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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