Son dakika haber... Gaziantep'te feci kaza: 4 ölü
3. Sayfa Haberleri
Son dakika habere göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu kamyon şarampole devrilirken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza yerine itfaiye ve çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edilirken, ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa