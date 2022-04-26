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Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Malatya'da 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

MALATYA - Malatya'da 5 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M .K. idaresindeki 44 KL 060 plakalı Volkswagen marka otomobil ile M.B. yönetimindeki 06 YA 5653 plakalı araç Göçer Sokak'ta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile T.B., B.K. ve K.Ö. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kazanın görüntüleri ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde süratli olan araçların çarpışmanın şiddeti ile savruldukları görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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