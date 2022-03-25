Eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi önce dövdü, sonra bıçakladı! Anbean kamerada - Haberler

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Eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi önce dövdü, sonra bıçakladı! Anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta S.K. adlı şahıs, eşini taciz ettiği iddiasıyla zihinsel engelliyi önce darbedip ardından bıçakladı. Meydan dayağı saniye saniye kameraya yansıdı.

Esenyurt, Yunus Emre Mahallesi'nde 15 Mart'ta R.Ö. isimli zihinsel engelli kişi, iddiaya göre S.K. isimli bir kişinin eşine tacizde bulundu. S.K., R.Ö.'yü önce darbetti daha sonra da bıçakladı.

DAYAK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

R.Ö. hastaneye kaldırılırken, olaya karıştıkları belirtilen S.K.'nın yakınları B.K. ve D.K. dün Yunus Emre Mahallesinde gözaltına alındı. S.K. ise yine dün Çatalca'da yakalandı. S.K., R.Ö.'yü darbedip, bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt, Taciz, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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