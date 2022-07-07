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Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpması sonucu otomobilinde sıkıştı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün duvara çarpması sonucu otomobilinde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Edirne'nin Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi. Karaağaç Mahallesinden Kent merkezine seyir halindeki Serhat D. idaresindeki 34 BKP 736 plakalı otomobili başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yolda bulunan kapalı eski bir işletmenin duvarına çarptı. Kazayı fark eden diğer sürücüler ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobilden sıkışan sürücü itfaiye ekiplerine tarafından çıkarıldı. Yaralanan sürücüye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, otomobilin kaza yerinden kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Edirne 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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