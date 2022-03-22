Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü - Haberler

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Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

Son dakika habere göre Denizli'nin Buldan ilçesinde 2022 yılının çıkan ilk orman yangınında, 1 hektarlık çam ve makilik alan küle döndü.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde 2022 yılının çıkan ilk orman yangınında, 1 hektarlık çam ve makilik alan küle döndü.

Yangın, Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Narlıdere Mevkiinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar bir yandan ekiplere haber verdi bir yandan ise yangını söndürmek için ormanlık alana koştu. Kısa sürede olay yerine gelen orman ekipleri, vatandaşlarla beraber yangını kısa sürede söndürdü. Geceyi aydınlatan alevler 1 hektarlık çam ve makilik alanı küle döndürdü. - DENİZLİ

Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

Son dakika haber! Denizli'de 2022 yılının ilk orman yangında 1 hektar alan zarar gördü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenicekent, Denizli, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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